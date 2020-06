Por Tammy Murga y Lauren Budman

Esta edición: Cientos de personas protestan, marchan en Santa Clarita, la ciudad rescinde el toque de queda después de las protestas pacíficas, la carta de la ACLU y la “preocupación de seguridad” encontrada cerca de las protestas pacíficas.

Una protesta en el valle de Santa Clarita que empezó como un rumor se hizo una realidad el jueves, cuando unas 800 personas marcharon, cantando en voz alta el nombre de George Floyd y “Black Lives Matter”, solo para concluir serenamente fuera de la estación del sheriff de SCV.

Aunque hubo algunos momentos tensos, la protesta permaneció pacífica.

Cientos se reunieron en la intersección de McBean Parkway y Valencia Boulevard. Poco después, los grupos de manifestantes se separaron del grupo principal para enfrentarse a los oficiales del sheriff y los miembros de la Guardia Nacional de pie frente a la Estación del Sheriff, mientras que otras 200 personas protestaron en Bridgeport Marketplace alrededor del mediodía por la misma causa.

Santa Clarita Station Sheriff’s motor Deputies follow protestors as walk along Valencia Boulevard as they end the protest on Thursday, June 04, 2020Dan Watson/The Signal

La manifestación del jueves siguió a los rumores en las redes sociales sobre una protesta y una contra-protesta programada para el mismo día, lo que llevó a la ciudad de Santa Clarita a emitir una emergencia local con una solicitud de traer a la Guardia Nacional, y un toque de queda que los funcionarios luego rescindieron.

Protect SCV, un grupo que se formó en respuesta a la manifestación Black Lives Matter, reunió a una docena de participantes en Valencia Boulevard y McBean Parkway.

Mientras los agentes de la calle investigaban el informe de un dispositivo sospechoso a un par de cuadras de distancia, un grupo de unos 100 manifestantes se unieron alrededor de la Estación del Sheriff para exhortar a los agentes que rodeaban la estación a que se arrodillaran. Los agentes en el lugar también regulaban el tráfico en las intersecciones afectadas por los manifestantes.

A man pushes a cart full of cold water bottles as protesters march near the intersection of Newhall Ranch Road and McBean Parkway Thursday afternoon. June 04, 2020. Bobby Block / The Signal.

La Estación del Sheriff informó que no se arrestó a los manifestantes el jueves y no se reportaron daños a la propiedad. Tres sospechosos, en vehículos y no asociados directamente con los manifestantes de Black Lives Matter, fueron arrestados bajo sospecha de transporte ilegal de armas de fuego.

Antes de las protestas, muchos se prepararon para posibles emergencias, como el Hospital Henry Mayo Newhall, o la posibilidad de saqueos y disturbios. Las empresas alrededor de Santa Clarita cerraron temprano el jueves o no abrieron en absoluto, optando por dejar la madera contrachapada u otras barreras físicas que habían colocado para proteger sus negocios.

La protesta principal, concluida en la estación del Sheriff, terminó con cientos de rodillas y permanecieron en silencio durante casi nueve minutos.

La ciudad rescinde el toque de queda después de las protestas pacíficas

Solo unas pocas horas antes de que comenzara una orden de toque de queda de 14 horas, los funcionarios de la ciudad de Santa Clarita rescindieron su directiva después de recibir una carta de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles sobre la preocupación por su legalidad y a la luz de las protestas del jueves que concluyeron pacíficamente.

“A medida que tomamos toda la información que incluía la carta, el condado de Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles y la naturaleza de las protestas tomaron medidas, tenía sentido rescindir la orden de toque de queda”, dijo el alcalde de Santa Clarita, Cameron Smyth. .

El Ayuntamiento, que estaba cerrado el jueves, permanecerá cerrado el viernes.

Protesters walk across Valencia Boulevard during the demonstration on Thursday, June 04, 2020. Emily Alvarenga/The Signal

La decisión de rescindir el toque de queda de Santa Clarita se produce después de que los funcionarios de la ciudad recibieron una carta de la ACLU que mencionaba que se presentó una demanda en nombre de “una organización y varias personas que impugnan toques de queda similares”.

“Solicitamos respetuosamente que rescinda o restrinja sustancialmente la orden de queda emitida el 30 de mayo”, dice la carta.

El toque de queda, que habría tenido efecto a las 6 p.m. El jueves, que duró hasta las 6 de la mañana del viernes, se ordenó inicialmente el miércoles después de que el Ayuntamiento votó para establecer una emergencia local que incluía la emisión del toque de queda y “tomar las medidas necesarias para la protección de la vida, la salud y la seguridad en la ciudad de Santa Clarita”, como solicitar a la Guardia Nacional y respaldo adicional de las fuerzas del orden público para la protesta esperada.

Más temprano el jueves, los funcionarios del condado de Los Ángeles anunciaron que no emitirían un toque de queda para el día después de que la ACLU también presentó una demanda el miércoles contra el condado debido a sus órdenes.

Black Lives Matter kneel and while assembling in the SCV Sheriff’s Station Courtyard. June 04, 2020. Bobby Block / The Signal.

“Preocupación por la seguridad” encontrada cerca de protestas pacíficas

Mientras varios cientos de manifestantes se reunieron para una manifestación pacífica el jueves en la intersección de Valencia Boulevard y McBean Parkway, los agentes del orden trabajaron para despejar una esquina de la intersección en respuesta a un informe de un posible objeto sospechoso.

Los primeros informes indicaron que se encontró un “peligro de seguridad” cerca de los manifestantes frente a la estación de servicio Shell, ubicada en la cuadra 24300 de Valencia Boulevard.

Los oficiales de la Patrulla de Carreteras de California y los agentes de la Estación del Sheriff del Valle de Santa Clarita trabajaron juntos para despejar la intersección, pidiendo a los manifestantes que retrocedieran y se mudaran a otras esquinas como precaución debido a una “preocupación de seguridad”, mientras que la estación de servicio también fue evacuada.

Mientras las protestas continuaron en las otras tres esquinas, llegaron más agentes para ayudar con el control de multitudes mientras la policía trabajaba para hacer cumplir un perímetro alrededor de la estación de servicio.

Los funcionarios de la estación del sheriff confirmaron más tarde que el incendio provocado y el detalle de explosivos del sheriff habían sido llamados para investigar y que la intersección había sido despejada como medida de seguridad.

Una vez que el Detalle del incendio provocado y los explosivos llegaron a la escena, el dispositivo sospechoso fue transportado de forma segura más lejos de la multitud antes de que se anunciara que escucharían un “estallido” cuando el dispositivo fuera detonado de manera segura.