Por Tammy Murga y Lauren Budman

Esta edición: Hart revisa las posibles opciones para el próximo año escolar, despide a 22 empleados clasificados, más los últimos números COVID-19.

Aunque no se tomaron decisiones con respecto al próximo año escolar durante la reunión especial del miércoles por la mañana, la junta directiva del Distrito Escolar Unido William S. Hart reflexionó sobre las opciones, evaluando si el distrito continuará el aprendizaje a distancia o intentará crear un sistema en el campus eso sería seguro para todos los involucrados.

Hay dos opciones para que las familias elijan, según el personal del distrito: instrucción en línea e instrucción combinada (se ofrecen clases en línea y en persona).

Cuando estaban haciendo los planes para la comunidad, tenían tres prioridades: salud y seguridad (cumplir con la orden de salud del condado); traer a los estudiantes de regreso al campus tan pronto como sea seguro hacerlo; y responder con flexibilidad a los cambios en las órdenes de salud, según el personal del distrito.

Mientras el personal comenzó a hacer planes para el distrito, emitieron una encuesta a los padres y maestros del distrito. De los 7,508 padres que respondieron a la encuesta: 1,051 (14%) sugirieron todo el aprendizaje en línea; 2,553 (34%) querían una opción combinada; y 3,904 (52%) tenían preferencia en el campus.

De los 830 maestros que respondieron a la encuesta, 91 tenían una preferencia en línea (11%), 307 tenían una preferencia combinada (37%) y 432 (52%) tenían una preferencia en el campus.

Dos modelos combinados dominaron la conversación durante la discusión del miércoles.

El personal del distrito presentó dos modelos para que el público los vea, el primero de los cuales dividió a los estudiantes en dos grupos separados que luego asistirían a la escuela en días alternos, dos veces por semana. Los miércoles serían días de inicio tardío, y las dos cohortes alternarían la asistencia.

El aprendizaje a distancia ocurriría los días en que los estudiantes no están en clase y las tresclases ocurrirían por día en un horario de bloque.

El segundo modelo presentado por el personal del distrito dividió a los estudiantes en dos cohortes separadas, pero asistieron a la escuela cuatro días a la semana, con una cohorte tomando la sesión de la mañana y la segunda cohorte tomando la sesión de la tarde.

Los miércoles, en el segundo modelo, los estudiantes participarían sólo en el aprendizaje a distancia, y también habría tres clases por día en un horario de bloque.

Tal como está actualmente la orden de salud, a los extracurriculares, como los deportes, no se les permitirá exceder a 50 personas en total, y deben dividirse en subgrupos que no excedan de cinco estudiantes por grupo, dijo Kathy Hunter, superintendente asistente de servicios educativos. Solo se permite el acondicionamiento y no se permitiría ningún contacto o ejercicio que implique el paso de bolas u objetos por el momento.

Además, tal como está actualmente el orden de salud, los alumnos y los maestros deberán usar máscaras en todo momento. No se requeriría que los estudiantes que participaran en el coro o la banda usen una máscara mientras tocan su instrumento o canten, pero necesitarían ensayar en un espacio que permita el distanciamiento social, dijo Hunter.

Los campus tendrán pautas para las direcciones que los estudiantes pueden caminar y trabajarán para garantizar que los estudiantes puedan comer o almorzar mientras se mantienen socialmente distanciados, dijo Hunter.

La junta está dispuesta a discutir los planes una vez más en su próxima reunión el 30 de junio. Storli alentó al público a enviar comentarios y preguntas sobre lo que les gustaría ver u obtener más información sobre el semestre de otoño de 2020, que comienza el 11 de agosto.

Hart despide a 22 empleados clasificados

A la luz de los problemas presupuestarios debido a los fondos estatales afectados por COVID-19, el Distrito de Escuelas Secundarias William S. Hart Union aprobó 22 avisos de “reducción de fuerza”, o RIF, para el personal clasificado del distrito durante una reunión especial del miércoles por la mañana.

El personal del distrito dijo que algunos de los puestos incluidos en los RIF ya estaban vacantes y que podrían eliminarse gradualmente sin que nadie fuera despedido, pero Michael Vierra, superintendente asistente de recursos humanos para el distrito, no pudo decir el número exacto de personas que serían despedido.

Estos recortes al personal clasificado ahorrarían al distrito aproximadamente $1 millón al año, según Ralph Peschek, director de negocios del distrito.

Los puestos que serán disueltos o despedidos incluyen un carpintero, un especialista en contratos, un electricista, jardineros, supervisores del campus, custodios y trabajadores de mantenimiento, asistentes de oficina, un gerente de oficina, un plomero, una secretaria y un trabajador de almacén.

Los avisos RIF entrarán en vigencia el 31 de agosto.

El valle de Santa Clarita se acerca a 3,000 casos de COVID-19

Funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles anunciaron 11 nuevos casos de COVID-19 en el Valle de Santa Clarita en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de casos reportados localmente a 2,908.

Las cifras COVID-19 del SCV incluyen casos reportados en el Centro de Detención de Pitchess, cuyos números se incluirán en las cifras de Castaic. Si bien la mayoría de los casos de Castaic se atribuyen a la cárcel, aún no está claro si el condado informa cuáles son las cifras exactas de la región de Castaic, menos los totales de los reclusos.

El Centro de Detención Pitchess, incluidas sus cuatro cárceles, tenía un total de 1,799 casos confirmados de reclusos, un aumento de 65 desde el martes, según las últimas cifras de Salud Pública.

En el condado de Los Ángeles, Salud Pública reportó 1,260 casos adicionales y 34 nuevas muertes relacionadas con COVID-19, lo que eleva el total del condado a 89,490 y 3,205, respectivamente.

Según Salud Pública, hay por lo menos 1,005 casos en Santa Clarita, 20 en Acton, 11 en Agua Dulce, 1 en Bouquet Canyon, 40 en Canyon Country, 1,734 en Castaic, que incluye casos del Centro de Detención Pitchess, 1 en Lake Hughes, 3 en Newhall, 5 en Saugus, 51 en Stevenson Ranch, 25 en Val Verde y 12 en Valencia.