Por Tammy Murga y Lauren Budman

Esta edición: Smyth se sienta con organizadores de protestas, se informa una nueva muerte relacionada con COVID-19 en Santa Clarita, y el condado de Los Ángeles modifica su orden de salud.

Después de días de protestas afuera del Municipalidad de Santa Clarita, un puñado de residentes que apoyaban el movimiento Black Lives Matter intercambiaron cartulinas y cánticos para una discusión con el alcalde Cameron Smyth el miércoles.

Nueve residentes de color y de diferentes estilos de vida trajeron al alcalde una lista de recomendaciones para que la ciudad implemente hacia lo que dijeron ofrecería a las comunidades de color trato justo en Santa Clarita.

Algunas de esas recomendaciones incluyen hacer una declaración pública denunciando la violencia contra los manifestantes, reactivar el antiguo grupo de trabajo de la ciudad que promueve la discusión comunitaria y publicar una carta de la ACLU al público que se emitió a la ciudad y solicitó a Santa Clarita que rescinda el toque de queda establecido a la luz de protestas

“Merecemos saber que usted está con nosotros y contra la violencia perpetrada contra los manifestantes que ejercen sus derechos”, dijo Christian Olmos, miembro de la Red de Defensa Civil del Valle de Santa Clarita, una organización “comprometida con la promoción de los derechos civiles y la justicia en Santa Clarita”. Valle a través de la educación y la defensa”, según su sitio web.

Presentó a Smyth el documento que enumeraba las disposiciones, que también instaba a la colaboración entre el Ayuntamiento, las organizaciones comunitarias y los grupos de la sociedad civil.

Al escuchar las inquietudes de cada asistente, Smyth dijo que quiere ver un cambio hacia la igualdad en la comunidad y tomó sus comentarios “muy en serio”.

“Me gustaría mucho continuar este diálogo y, si puedes tomar algo de esto, de mí, por favor, sé que lo tomó muy en serio. Esos ejemplos que compartieron, eso no es aceptable; ese no es mi corazón. Eso no es lo que quiero para la comunidad para la que trabajó, para la que mi familia ha trabajado”, dijo Smyth.

La discusión de una hora concluyó con un acuerdo para continuar reuniéndose con el grupo para que puedan enfocarse en temas particulares, como la educación, el presupuesto de la ciudad y la aplicación de la ley.

Orden de salud modificada que saldrá el jueves

Funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles anunciaron una orden modificada de oficiales de salud que se emitirá el jueves y entrará en vigencia el viernes para ciertos negocios, como gimnasios, campamentos, piscinas, hoteles y filmaciones, entre otros.

Con estas reaperturas, el Condado de Los Ángeles estaría en la Fase 3 del estado, permitiendo que las siguientes empresas reabran el viernes con modificaciones:

Gimnasios y gimnasio.

Deportes profesionales sin público en vivo.

Campamentos de día.

Museos, galerías, zoológicos y acuarios.

Campings, parques de casas rodantes y recreación al aire libre.

Producción musical, cinematográfica y televisiva.

Hoteles, alojamiento y alquileres a corto plazo para turismo y viajes individuales.

Aún cerrados son:

Manicura y pedicura.

Tiendas de tatuajes.

Bares y bodegas.

Cines, teatros en vivo, centros de entretenimiento, salas de conciertos y lugares.

Estadios, arenas, instalaciones de juego, parques temáticos y festivales.

Nueva muerte reportada en Santa Clarita

A medida que los casos de COVID-19 en al menos 19 estados continúan aumentando, incluido California, el número de casos de Santa Clarita Valley, que incluye los números de un brote en el Centro de Detención de Pitchess, aumentó en 137 en las últimas 24 horas.

Los funcionarios de salud pública del condado también informaron una muerte adicional el miércoles en el SCV, lo que eleva el número total de muertes relacionadas con COVID-19 en el SCV a 24.

El aumento en el número de casos en Val Verde, que se informó por primera vez el martes, continuó aumentando el miércoles, mostrando un salto de 15 casos en el último día.

Los picos anteriores para el área de Val Verde se atribuyen incorrectamente debido a un error del sistema de mapeo geográfico, según los funcionarios del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Al menos 51 de los casos reportados en las comunidades que rodean la cárcel no son el resultado del brote de Pitchess, según funcionarios de salud pública. Sin embargo, DPH no aclaró si el pico de Val Verde se atribuyó a un aumento preciso en los casos u otro error de mapeo geográfico.

El condado de Los Ángeles experimentó un aumento de 1.275 casos confirmados de COVID-19 en el último día, elevando el número total en todo el condado a 67.064. Las autoridades también informaron 61 nuevas muertes relacionadas con COVID-19 en el último día, lo que eleva el número total a 2.768.

Según Salud Pública, hay por lo menos 850 casos en Santa Clarita, 16 en Acton, 10 en Agua Dulce, 1 en Bouquet Canyon, 36 en Canyon Country, 1.422 en Castaic, que incluye casos del Centro de Detención Pitchess, 1 en Lake Hughes , 1 en Newhall, 4 en Saugus, 37 en Stevenson Ranch, 99 en Val Verde y 11 en Valencia.

Los reporteros Emily Alvarenga y Caleb Lunetta contribuyeron a este informe. Para leer los artículos sobre coronavirus de The Signal en español, haga clic aquí.