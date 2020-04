Casos de COVID-19 aumentan a al menos 139, COC abrirá sitio de prueba

Por Tammy Murga y Lauren Budman

En esta edición, cubrimos los últimos casos de COVID-19 en el Valle de Santa Clarita, un centro de pruebas del coronavirus de manejo en el College of the Canyons, y una actualización de Santa Clarita Transit.

A medida que los casos de COVID-19 en el Valle de Santa Clarita aumentaron a al menos 139 el martes, un centro de pruebas de detección de coronavirus está programado para abrir el miércoles en el College of the Canyons, según funcionarios del condado.

El sitio utilizará un hisopo oral autoadministrado que demorará de 5 a 10 minutos, según Pono Barnes, un oficial de información pública del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.

Barnes dijo el martes que, si bien los requisitos previos para la prueba se han ampliado en las últimas semanas, las pruebas seguirán limitadas a los residentes del condado de Los Ángeles que experimentan síntomas de COVID-19 y/o aquellos que han sido puestos en cuarentena debido a la exposición.

En la lista del sitio web del condado, hay una opción titulada “¿Cómo me registro?” donde los residentes pueden recibir la información que necesitan para ver si califican, dijo Barnes. Luego pueden hacer clic en el enlace y ver qué sitios de prueba están disponibles cerca de ellos en el condado de L.A.

Se espera que el centro de pruebas de Santa Clarita esté ubicado en la estructura de estacionamiento del Lote 7 en College of the Canyons y va a estar abierto de 9 a.m. a 3 p.m., los siete días de la semana.

Los casos de COVID-19 en SCV aumentan al menos a 139

Los funcionarios del Hospital Henry Mayo Newhall confirmaron el martes dos nuevos diagnósticos para COVID-19, y el condado de Los Ángeles anunció que se habían confirmado otros cinco, lo que aumentó el número total de casos en el Valle de Santa Clarita a al menos 139.

El martes también se produjo el segundo mayor aumento de muertes en un día en todo el condado, con 22 muertes reportadas, lo que eleva el número de muertes de COVID-19 a 169 en el condado de Los Ángeles, según el Departamento de Salud Pública del condado.

Henry Mayo ha administrado 371 pruebas, 20 más desde el lunes, y de ellas, 294 dieron resultados negativos, mientras que 27 permanecen pendientes. Hay una disparidad en las cifras debido a que algunos pacientes han sido evaluados más de una vez, dijo Moody.

En el condado de Los Ángeles, el Departamento de Salud Pública confirmó el martes por la tarde otros 550 casos nuevos de COVID-19, lo que llevó el total en las últimas 48 horas a 970 nuevos diagnósticos. En general, el recuento en todo el condado llegó a 6.910 casos y una cifra de muertes de 169 después de que se informaron 22 muertes adicionales, dijo Barbara Ferrer, directora del departamento, en la sesión informativa diaria COVID-19 del condado.

El condado público que en la ciudad de Santa Clarita hay 112 casos, 9 en Canyon Country, 6 en Castaic, 8 en Stevenson Ranch y posiblemente entre 1 o 4 casos en Acton, Agua Dulce, Saugus y Valencia.

Tanto Henry Mayo como el condado dijeron que actualmente no tienen información sobre el número de pacientes recuperados.

Por primera vez, Salud Pública proporcionó información preliminar sobre raza y etnia sobre las personas que murieron después de dar positivo por COVID-19. El condado solo tenía información para 93 de los 169 casos, de los cuales el 19% de las personas que murieron eran asiáticas, el 17% eran afroamericanas, el 28% eran latinas, el 27% eran caucásicas y el 9% fueron identificadas como pertenecientes a otra raza o etnia, dijo Ferrer.

COC anuncia 2 diagnósticos COVID adicionales

Dos miembros más de la comunidad del College of the Canyons fueron diagnosticados con COVID-19, según un comunicado enviado por correo electrónico al colegio justo después de las 10 p.m. este lunes.

Los diagnósticos representan el segundo y tercer casos relacionados con la universidad.

La publicación no identificó en qué campus de COC estaban involucradas las personas, ni si eran estudiantes, profesores, personal administrativo o de apoyo.

“En los casos más recientes, los individuos estuvieron en el campus por última vez el 13 de marzo y el 25 de marzo, respectivamente”, indica el aviso.

Los esfuerzos de MV Transportation aumentan el equipo de protección de los conductores de autobuses urbanos a medida que aumentan los casos COVID-19

Los funcionarios de MV Transportation, el contratista independiente de los servicios de tránsito de la ciudad de Santa Clarita, confirmaron dos casos adicionales de COVID-19 y dijeron que la compañía está intensificando los esfuerzos para proporcionar a sus conductores el equipo de protección necesario en medio del brote de coronavirus después de que algunos empleados dijeron que no había sido provisto con equipo de seguridad.

Después de que tres conductores dieron positivo para COVID-19, uno de los cuales murió el 31 de marzo después de dar positivo, al menos dos conductores adicionales fueron diagnosticados con el nuevo coronavirus, según la gerente de comunicaciones de la ciudad, Carrie Lujan.

En este momento no se publica información adicional sobre los controladores debido a problemas de privacidad. Jeff Womack, director de marketing de MV Transportation, declinó hacer comentarios sobre la información sobre el conductor que murió, citando problemas de privacidad.

Además de mejorar sus protocolos de limpieza profunda en todos los autobuses de Santa Clarita, la compañía “ha estado adquiriendo guantes, desinfectantes para manos y toallitas desinfectantes y proporcionándoles a los miembros de nuestro equipo”, y el domingo realizó un pedido de aproximadamente 640.000 máscaras “que debería llegar en los próximos días que estaremos distribuyendo centralmente para nuestras diferentes divisiones en los Estados Unidos”, dijo Womack a través de una llamada telefónica el lunes.

Los reporteros Emily Alvarenga y Caleb Lunetta contribuyeron a este informe. Para leer los artículos sobre coronavirus de The Signal en español, haga clic aquí.