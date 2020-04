Casos de COVID-19 sube a al menos 153 en SCV y a más de 7,500 en el condado

Esta edición cubre las últimas cifras de COVID-29 en el Valle de Santa Clarita, el primer día de pruebas en el College of the Canyons y cómo la ciudad responde al uso de máscaras faciales.

Funcionarios del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informaron el miércoles el salto más alto en un solo día en muertes por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, mientras que la cifra en el Valle de Santa Clarita sube a más de 150.

La noticia se produce cuando se informan 620 resultados positivos adicionales de coronavirus, lo que eleva el total a 7,530 casos y 198 muertes en todo el condado de Los Ángeles, con al menos 153 casos en el Valle de Santa Clarita, según funcionarios de salud pública.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles ha informado que 25 empleados dieron positivo para COVID-19, junto con 405 en cuarentena y 150 que regresaron a trabajar a las 9 a.m. del miércoles.

El Hospital Henry Mayo Newhall ha estado reportando sus propios números localmente desde el inicio del brote, y el hospital ha alcanzado un total de 58 casos positivos hasta el miércoles, según el portavoz Patrick Moody.

Henry Mayo ha administrado 378 pruebas, y de ellas, 305 dieron resultados negativos, mientras que 23 permanecen pendientes. Sigue habiendo una disparidad en esas cifras, ya que algunos pacientes se someten a pruebas más de una vez, dijo Moody.

Los números en la ciudad de Santa Clarita llegaron a 122, mientras que en Canyon Country llegaron a 11, 6 en Castaic, y 10 en Stevenson Ranch.

COC programa 250 pruebas en el primer día

Los funcionarios que supervisaron la apertura del centro de pruebas de coronavirus de Santa Clarita en automóvil el miércoles dijeron que habían programado que 250 personas recibieran pruebas el primer día, y planean aumentar ese número a medida que se extiendan los días.

La prueba de manejo es gratis y se administra en la estructura de estacionamiento del College of the Canyons en el lote 7 en el campus de Valencia de 9 a.m. a 5 p.m., los siete días de la semana, según Stephanie English, la diputada en Santa Clarita para Kathryn Barger, supervisora del quinto distrito.

Según Pono Barnes, el portavoz del Departamento de bomberos del condado de Los Ángeles, se deben tener en cuenta varios factores en cada sitio de acceso único para aumentar la cantidad de pruebas que pueden hacer, como la congestión del tráfico y la cantidad de autos que pueden ingresar en un momento dado.

El aspecto de autoadministración a la prueba, dijo Barnes, permite que la persona permanezca dentro de su automóvil y mantenga la distancia social con el personal en el lugar. La prueba se entrega al paciente a través de la ventanilla del automóvil y el personal en el lugar, usando equipo de protección personal y manteniendo el distanciamiento social, instruye al paciente sobre cómo hacerlo.

Luego, el paciente empaqueta la prueba y continúa conduciendo a un contenedor donde lo dejan para enviarlo a un laboratorio. El proceso completo, dijo Barnes, lleva de cinco a 10 minutos y los resultados regresan en tres a cinco días por correo electrónico.

Para obtener más información sobre cómo registrarse para una prueba de manejo, visite https://covid19.lacounty.gov/.

Alcalde: las máscaras no son obligatorias pero se recomiendan en Santa Clarita

El uso de máscaras en Santa Clarita no es obligatorio, pero se recomienda encarecidamente en medio del brote de coronavirus, dijo el alcalde Cameron Smyth el miércoles durante una transmisión en vivo por Facebook.

“En este momento en el condado de Los Ángeles, no se ha ordenado que se usen las máscaras”, dijo. “Pero ciertamente lo alentamos si tiene uno, y si ese orden cambia, sin duda se lo haremos saber a todos tan pronto como se venza el pedido”.

El anuncio se produce después de que algunos residentes cuestionaron por qué Santa Clarita no había establecido una orden que exigía a las personas usar máscaras cuando estaban afuera, como lo hizo recientemente la ciudad de Los Ángeles.

El martes, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ordenó que tanto los compradores como los trabajadores, como en las tiendas de comestibles, deben usar máscaras faciales.

Smyth reiteró que aunque la ciudad de Los Ángeles había emitido la orden, no se aplicaría localmente.

“Tenga en cuenta que todo lo que se dirige a la ciudad de Los Ángeles es solo dentro de la ciudad de Los Ángeles”, dijo. “Santa Clarita, desde el punto de vista de la salud pública, estamos bajo las pautas del Departamento de Salud Pública del condado”.

Santa Clarita no tiene su propio departamento de salud pública, “así que tomamos nuestras instrucciones de ellos”, dijo Smyth.

A partir del miércoles por la mañana, el condado solo había recomendado usar máscaras faciales, específicamente cubiertas faciales de tela en lugar de respiradores N95, porque “tenemos un suministro escaso y debemos tenerlos para nuestros trabajadores de la salud para que puedan protegerse cuando nos protegen cuando necesitamos atención médica”, dijo la directora de salud pública Barbara Ferrer en una reunión informativa en vivo en el condado la semana pasada.

Los reporteros Emily Alvarenga y Caleb Lunetta contribuyeron a este informe. Para leer los artículos sobre coronavirus de The Signal en español,haga clic aquí.