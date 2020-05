Por Tammy Murga y Lauren Budman

Esta edición: Barger insta a la reapertura del condado, el distrito de Hart considera graduaciones por automóvil, el número de casos dentro del Valle de Santa Clarita alcanza 1,031.

Después de escuchar a Santa Clarita y otras ciudades en el norte del condado de Los Ángeles, la supervisora ​​del condado, Kathryn Barger, anunció el viernes que está avanzando con los esfuerzos para impulsar a California a permitir que las comunidades locales aceleren la reapertura.

Se espera que la Junta de Supervisores del condado vote sobre la moción el martes, que abogaría particularmente por la apertura de Palmdale, Lancaster y toda la región del Valle de Santa Clarita.

A principios de esta semana, el condado de Los Ángeles apuntó al 4 de julio como una posible fecha de reapertura en todo el condado, pero las tres ciudades del norte expresaron que les gustaría reabrir antes en función de sus números COVID-19, que los funcionarios han reiterado que son mucho más bajos que otras áreas del condado.

Santa Clarita está lista para reabrir porque los residentes han cumplido con su parte de cumplir con las órdenes de salud, dijo Smyth.

El distrito de Hart considera planes para graduaciones de manejo

De acuerdo con la Supervisora ​​del Condado del 5to Distrito, Kathryn Barger, se permitirán las graduaciones de conducir para la clase de 2020.

La idea de una graduación para conducir surge de noticias publicadas a principios de este mes sobre distritos escolares en California y en todo el país que llevan a cabo ceremonias en el automóvil.

Durante algunos eventos de manejo, los estudiantes reciben su diploma y escuchan su nombre, tal como lo harían durante una ceremonia tradicional de graduación. Sin embargo, reciben el diploma mientras aún están en su vehículo.

La posibilidad de tener los desfiles o pases de graduación estaba previamente prohibida, según el Superintendente Mike Kuhlman del Distrito de Escuelas Secundarias William S. Hart Union. Antes del anuncio de Barger, el distrito continuó con su plan virtual de graduación.

Sin embargo, las noticias de Barger el viernes fueron descritas como un bienvenido cambio por parte de Kuhlman, porque efectivamente permitió graduaciones de conducción.

El condado ahora permite que los centros comerciales cerrados ofrezcan servicios en la acera

Antes de su fecha de reapertura prevista para el 4 de julio y el fin de semana del Día de los Caídos, el condado de Los Ángeles anunció el viernes tres aperturas adicionales que incluyen permitir que los centros comerciales cerrados se abran para el servicio en la acera.

Westfield Valencia Town Center se encuentra actualmente en sus etapas iniciales de poner en marcha sus planes a medida que las restricciones de bloqueo se alivian, según Zach Eichman, vicepresidente senior de comunicaciones de Westfield, por correo electrónico el viernes.

Las tiendas y restaurantes dentro de los centros comerciales han permanecido cerrados durante meses bajo la orden “Safer at Home”. A medida que el condado y el estado comenzaron a aliviar las restricciones, muchos otros negocios no esenciales, como librerías, floristerías y concesionarios de automóviles, recibieron luz verde para reabrir, lo que generó preguntas de los miembros de la comunidad sobre por qué las tiendas dentro de los centros comerciales no tenían la oportunidad de implementar las mismas medidas de seguridad que otras empresas han aplicado recientemente.

Mientras se preparan para reabrir, los establecimientos minoristas y sus clientes deben practicar medidas de distanciamiento físico y usar cubiertas faciales. Las empresas también deberán cumplir con una serie de pautas para servicios en la acera emitidas por el condado, algunas de las cuales incluyen áreas de grabación para que los clientes se mantengan en la fila de forma segura al recoger pedidos, establecer pagos sin contacto y desinfectar frecuentemente las áreas comunes que se tocan con frecuencia, como lectores de tarjetas de crédito.

El número de casos dentro de SCV alcanza 1.031

El número de casos reportados en el último día para el SCV aumentó en 14, llevando el número total de casos, incluidos los debidos a un brote en el Centro de Detención de Pitchess, a 1.031.

Se informó un total de 1.072 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas en el condado de Los Ángeles, lo que eleva el número total de casos en todo el condado a 43.052.

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles también reportó 35 nuevas muertes en el último día, lo que eleva el número total de muertes a 2.049.

Segun Salud Pública, hay por lo menos 632 casos en Santa Clarita, 10 en Acton, 6 en Agua Dulce, 35 en Canyon Country, 25 en Castaic, que incluye 267 casos del Centro de Detención Pitchess, 1 en Lake Hughes, 4 en Saugus, 29 en Stevenson Ranch, 17 en Val Verde y 7 en Valencia.

El Centro de Detención de Pitchess, incluidas sus cuatro cárceles, tenía un total de 267 reclusos que habían sido diagnosticados como COVID-19 positivos y que habían sido incluidos en los números de Castaic, mientras que los 30 empleados que dieron positivo fueron reportados a la región en la que residen, según las cifras del miércoles de Salud Pública.

Los reporteros Emily Alvarenga y Caleb Lunetta contribuyeron a este informe. Para leer los artículos sobre coronavirus de The Signal en español, haga clic aquí.