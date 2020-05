Por Tammy Murga y Lauren Budman

Esta edición: Barger responde a la carta de oposición de Santa Clarita, Salud Pública informa 17 muertes en el valle de Santa Clarita y los últimos recuentos de casos confirmados de COVID-19.

En respuesta a la oposición de la orden “Más seguro en el hogar” de las ciudades en la región norte del condado de Los Ángeles, la supervisora ​​Kathryn Barger ha ordenado al abogado del condado y al Departamento de Salud Pública que analicen si las ciudades pueden acelerar sus etapas de reapertura de manera segura.

“Creo que es importante que las ciudades puedan cumplir con sus propios puntos de referencia y reabrirse de manera segura, para que no dependan sólo del condado. Las ciudades de Santa Clarita, Lancaster y Palmdale se han acercado a mí para discutir cómo pueden cumplir con los criterios de referencia”, dijo Barger durante una transmisión en vivo el viernes.

Su declaración se produce después de que el Ayuntamiento de Santa Clarita envió a Barger una carta de oposición a cualquier nueva extensión de la orden Safer at Home del condado, diciendo que debido a que la tasa de infección de Santa Clarita sigue siendo “muy baja” para COVID-19, los funcionarios creen que la ciudad está listo para reabrir su economía de manera segura.

Hasta el jueves, Santa Clarita representaba 549 casos confirmados de COVID-19 del total del condado de más de 35.300.

La solicitud de reabrir Santa Clarita a su propio ritmo sigue a siete condados en el norte de California que recibieron una variación del gobernador Gavin Newsom para comenzar a abrir sus economías más rápido que el estado.

El Ayuntamiento de Santa Clarita dijo el martes en su reunión regular que planeaba conectarse con las ciudades de Lancaster y Palmdale para comenzar una coalición y planificar cómo las tresciudades en la región norte del condado pueden abrir nuevamente sus comunidades.

Los alcaldes de Lancaster y Palmdale dijeron a principios de esta semana que se comunicaron con Santa Clarita y también se comunicaron con la Junta de Supervisores del condado para reabrirlos.

Número de muertes relacionadas con el COVID-19 a los 17

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha informado un total de 17 muertes relacionadas con COVID-19 para el área del Valle de Santa Clarita, nueve más de las que el público conocía anteriormente.

El recuento muestra un total de 15 muertes en la ciudad de Santa Clarita, una en Acton y otra en Castaic, según los informes de Public Health hasta el viernes por la mañana.

Anteriormente, solo ocho muertes se conocían públicamente para el área de SCV, y siete de ellas habían tenido lugar en el Hospital Henry Mayo Newhall, según funcionarios del hospital. El hospital no proporcionó información sobre ninguno de los fallecidos, incluida la edad, la residencia y el historial médico anterior, debido a la política de privacidad del paciente.

Public Health informó que nueve muertes fueron atribuidas a la comunidad de jubilados de Oakmont, cuatro en su ubicación de Santa Clarita y cinco en su ubicación de Valencia. Los funcionarios de Oakmont declinaron confirmar la cuenta.

El nuevo total de 17 muertes no significa que el número de muertes locales aumentó en nueve en un solo día. Los totales anteriores informados en The Signal se han basado en otras fuentes de información porque el condado inicialmente no proporcionaba un desglose geográfico del número de muertes en todo el condado.

Ninguna de las 17 muertes se atribuyen como muertes por custodia en el Centro de Detención Pitchess en Castaic, según funcionarios de comunicaciones de Salud Pública por correo electrónico el viernes. Cualquier muerte por custodia que ocurriera en Pitchess se agregaría al total de Castaic.

El número de casos en el condado de Los Ángeles crece en 962 en 24 horas

El número de casos confirmados de COVID-19 dentro del condado de Los Ángeles ha aumentado en 962 desde el jueves, lo que lleva el número total de casos a 36.259.

Además de los nuevos casos, 47 murieron en el último día debido a complicaciones relacionadas con COVID-19, lo que eleva el número total de muertes a 1.755 entre los casos confirmados, según el Departamento de Salud Pública del Condado de L.A.P

El número de casos dentro del Valle de Santa Clarita creció en 25 en las últimas 24 horas, lo que lleva el número total de casos locales a 918, aproximadamente una cuarta parte de los cuales son atribuibles a un brote en el Centro de Detención Pitchess en Castaic. El viernes, el Departamento de Salud Pública informó que el SCV tuvo un total de 17 muertes relacionadas con COVID-19.

Según Salud Pública, hay por lo menos 561 casos en la ciudad de Santa Clarita, 9 en Acton, 4 en Agua Dulce, 31 en Canyon Country, 263 en Castaic, que incluye al menos 225 de el Centro de Detención Pitchess, 4 en Saugus, 27 en Stevenson Ranch, 13 en Val Verde y 6 en Valencia.