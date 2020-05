Por Tammy Murga y Lauren Budman

Esta edición: Westfield Valencia Town Center reabrirá el 3 de junio, detalles para la reapertura de las escuelas y graduaciones son anunciadas y los últimos números COVID-19.

Westfield Valencia Town Center programó su reapertura para el 3 de junio después de un cierre de dos meses debido a la pandemia de coronavirus, anunciaron el miércoles funcionarios del centro comercial.

El centro comercial de Valencia volverá a abrir junto con los centros de Culver City, Santa Anita y Topanga, y la ubicación de Century City se abrirá primero el sábado.

Los centros han establecido un horario de compras en la tienda con horarios modificados de 11 a.m. a 7 p.m. de lunes a sábado y desde el mediodía hasta las 6 p.m. el domingo, según un comunicado de prensa de Westfield.

Entre una serie de pautas de salud que deben seguir los establecimientos minoristas, los centros comerciales y centros comerciales pueden operar al 50% de su capacidad en términos de clientes para permitir el distanciamiento físico, dijo el miércoles la directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer.

También tendrán que implementar:

Aumentar la frecuencia de las medidas de limpieza con un enfoque en áreas de alto contacto, como baños, áreas de juego, áreas de comedor y fuentes de agua.

Monitorear y controlar el número de invitados que ingresan a los centros y multitudes en las áreas de espera y en las filas de espera.

Implementar y hacer cumplir políticas relevantes relacionadas con el distanciamiento social, máscaras faciales y otras medidas preventivas.

Proporcionar un mayor número de estaciones de desinfección de manos.

Detalles para la reapertura de las escuelas son anunciadas

La Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles publicó una guía de 45 páginas para los distritos escolares que buscan reabrir dentro del condado, que incluye pautas como los requisitos para el distanciamiento social y el uso de máscaras en el aula.

Las pautas recomiendan mantener el distanciamiento social, escalonar los horarios de inicio / almuerzo / recreo, el personal y los estudiantes usan cubiertas de tela en la escuela, el acceso a la escuela por parte de voluntarios y visitantes es limitado, y pide que el tamaño típico de las aulas permanezca entre 12 y 16 estudiantes. en cualquier momento dado.

Además, se recomendaron pasillos unidireccionales, así como el cierre de espacios reducidos, como la cafetería, pidiendo a los estudiantes que coman sus comidas a una distancia social; designar una sala de enfermos para el personal o estudiantes que posiblemente estén enfermos; y la limpieza frecuente de aulas y equipos de juegos.

Las juntas escolares de cada distrito individual dentro del SCV finalmente deberán decidir qué procesos son adecuados para sus sitios escolares individuales. Y, las juntas deberán considerar cómo usar la herramienta de hoja de ruta y al mismo tiempo equilibrar la disminución general del 10% en sus presupuestos y mantenerse en línea con las órdenes de salud pública.

Hart District ofrece detalles para las graduaciones por automovil

El Distrito de Escuelas Secundarias de William S. Hart Union ha revelado detalles sobre sus planes para las graduaciones por carro para celebrar la clase de 2020.

Cada uno de los desfiles de graduación tendrá lugar en Central Park, según los funcionarios. Los autos entrarán en el semáforo de Bouquet Canyon Road y serán dirigidos a la parte trasera del parque donde se instalará el escenario.

Se requieren máscaras, según los funcionarios del distrito.

Todas las ceremonias, excepto Sequoia y Academy of the Canyons, comenzarán a las 8 a.m.

Lunes 1 de junio: Bowman.

Lunes 1 de junio – Sequoia – 10:30 a.m.

Martes 2 de junio: Hart.

Miércoles 3 de junio – Cayon.

Jueves 4 de junio: West Ranch.

Viernes 5 de junio – Saugus.

Lunes 8 de junio – Golden Valley.

Martes 9 de junio – Valencia (Parte 1).

Miércoles 10 de junio – Valencia (Parte 2).

Jueves 11 de junio: Learning Post.

Jueves 11 de junio – AOC – 9:30 a.m.

Todas las graduaciones se transmitirán en vivo como lo harían normalmente. El distrito ha dicho que las ceremonias de graduación en automóvil están de acuerdo con las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades.

Dos más mueren en Henry Mayo, lo que eleva el número total de muertes por VCS a 20

Los funcionarios del Hospital Henry Mayo Newhall confirmaron el miércoles que dos personas murieron en las últimas 36 horas en el hospital debido a complicaciones relacionadas con COVID-19, lo que eleva el número total de muertes dentro del SCV a 20.

El número de casos dentro del Valle de Santa Clarita aumentó en 13, llevando el número total de casos confirmados en el SCV a 1.145 desde el inicio de la pandemia.

El condado de Los Ángeles experimentó un aumento de 933 casos en las últimas 24 horas, con lo que el número total de casos confirmados de COVID-19 en todo el condado fue de 48.700.

El número de muertes, en todo el condado, aumentó en 53 en el último día, llevando el número total de muertes relacionadas con COVID-19 a 2.195.

El miércoles, los funcionarios del Hospital Henry Mayo Newhall informaron que 1.555 pacientes fueron evaluados, 208 de los cuales dieron positivo, mientras que 1.289 fueron negativos y 42 aún estaban pendientes, según el portavoz del hospital Patrick Moody, quien agregó que la disparidad en las cifras es de pacientes que están siendo evaluados. más de una vez. Un total de nueve personas permanecieron en el hospital para recibir tratamiento, y 73 se habían recuperado y dado de alta.

El hospital se negó a proporcionar información de identificación sobre los dos fallecidos recientemente denunciados, citando la política de privacidad del paciente.

Según Salud Pública, hay por lo menos 701 casos en Santa Clarita, 11 en Acton, 7 en Agua Dulce, 37 en Canyon Country, 19 en Castaic, que incluye 303 casos del Centro de Detención Pitchess, 1 en Lake Hughes, 1 en Newhall, 4 en Saugus, 33 en Stevenson Ranch, 21 en Val Verde y 7 en Valencia.

Los reporteros Emily Alvarenga y Caleb Lunetta contribuyeron a este informe. Para leer los artículos sobre coronavirus de The Signal en español, haga clic aquí.