Por Tammy Murga y Lauren Budman

Esta edición: los bomberos extinguen el incendio de Soledad Canyon en Saugus, los últimos números de COVID-19, las enfermeras de Henry Mayo protestaran y la celebración local de Juneteenth.

Los bomberos del condado de Los Ángeles apagaron rápidamente un incendio de 2 acres cerca de Soledad Canyon Road en Saugus que, según las autoridades, tenía el potencial de crecer al menos a 15 acres y llevó a Metrolink a cerrar las vías de la estación de Santa Clarita.

Los bomberos recibieron informes de un incendio en la vegetación alrededor de las 3:55 p.m. cerca de la intersección de Soledad Canyon Road y Commuter Way.

Alrededor de las 4:20 p.m. Según la portavoz del Departamento de Bomberos, Leslie Lua, las cuadrillas que lucharon contra el incendio, apodado el Incidente de Soledad, declararon que el progreso hacia adelante se detuvo, sin amenazas a estructuras cercanas o lesiones.

La actividad de los incendios llevó a los bomberos a trabajar con Metrolink para cerrar temporalmente las vías en la estación de Santa Clarita en la cuadra 22100 de Soledad Canyon Road.

Si bien no había ningún tren en la estación, el incendio, que se produjo a pies de las vías, provocó demoras en los viajeros de la tarde.

El número total de casos en el valle de Santa Clarita aumenta en 13

The total number of COVID-19 cases within the Santa Clarita Valley, which includes those from an outbreak at Pitchess Detention Center, has increased by 13 in the last day.

In the past 24 hours, the Los Angeles County Public Health Department has reported 1,414 new cases of COVID-19, bringing the total number of cases to 79,609 countywide.

In addition to the new cases, Public Health Director Barbara Ferrer said 38 new deaths had been reported in the past day, bringing the total number of deaths in the county related to COVID-19 to 3,063.

Según Salud Pública, hay por lo menos 938 casos en Santa Clarita, 19 en Acton, 9 en Agua Dulce, 1 en Bouquet Canyon, 39 en Canyon Country, 1,727 en Castaic, que incluye casos del Centro de Detención Pitchess, 1 en Lake Hughes, 1 en Newhall, 5 en Saugus, 44 en Stevenson Ranch, 23 en Val Verde y 12 en Valencia.

Enfermeras de Henry Mayo protestaran

Las enfermeras registradas del Hospital Henry Mayo Newhall están programadas para celebrar un mitin el sábado sobre lo que perciben como problemas con la reutilización de equipos de protección y los recientes despidos de personal.

En un comunicado de prensa distribuido el viernes por la tarde, las enfermeras dijeron que se les pidió que reutilizaran su equipo de protección personal, o EPP, cuando trataban a los pacientes durante la pandemia de COVID-19, una práctica que puede propagar patógenos.

“La decisión del hospital de racionar el EPP e implementar protocolos de EPP inseguros no sólo deja a las enfermeras expuestas a la infección y la enfermedad, sino que también aumenta el riesgo de que los pacientes están expuestos y posiblemente infectados”, dijo un comunicado de prensa del sindicato de enfermeras.

El hospital cuestionó las declaraciones de las enfermeras sobre los problemas de EPP en una declaración emitida el viernes.

“Hemos gestionado cuidadosamente nuestros niveles de inventario de EPP en toda la pandemia de COVID-19 para asegurarnos de que siempre tengamos suministros adecuados de EPP para nuestro personal”, según Patrick Moody, portavoz del hospital, en un comunicado enviado por correo electrónico a The Signal, “y nuestros protocolos de EPP cumplen con todos los requisitos de seguridad estatales y federales “.

Las enfermeras también se están uniendo contra los despidos recientes que han eliminado a “enfermeras experimentadas del departamento de emergencias a pesar de la actual escasez de personal, lo que puede afectar negativamente la atención”, según el comunicado.

Picnics y conversación: Santa Clarita celebra Juneteenth

Más de 150 residentes del Valle de Santa Clarita se reunieron en Bridgeport Park el viernes para picnics, comida, canto y conversaciones comunales en celebración de Juneteeth, uniéndose a otros en todo el país que marcharon y se regocijaron.

Juneteeth, una combinacion en Ingles de la fecha 19 de junio, es un feriado anual que observa el fin de la esclavitud en los EE. UU. Cuando el mayor general de la Unión Gordon Granger llegó a Galveston, Texas, en 1865 para anunciar la emancipación y que la guerra había terminado. El día se observa en 47 estados y en Washington DC y no es feriado federal.

El viernes se cumplió el 155 aniversario del diecinueve de junio, pero la celebración de este año arrojó nueva luz debido a los disturbios civiles en todo el país tras la muerte de George Floyd y las conversaciones en curso sobre la reforma policial.

En lugar de tener que encontrar un evento en Los Ángeles, la familia Harris se emocionó al saber que los residentes locales celebrarían las vacaciones en Santa Clarita.

“Es bueno que estas cosas estén sucediendo localmente porque siento que, a lo largo de los años, siempre hemos dicho que iremos a Los Ángeles o Santa Mónica, así que es increíble ver a nuestra propia comunidad reunirse en este día”, dijo Ashley Harris, quien asistió al picnic con su esposo e hijos.

Su esposo Antoinne dijo que era importante que sus hijos asistieran. “Para mí, creo que antes de que pudiéramos tener algún tipo de cambio, debes entender tu historia y eso es lo que queremos enseñarles a mis hijos”, dijo.

Los organizadores del picnic, Megan Duncan, de 21 años, de Saugus, y Lauryn Valley, de 23 años, de Canyon Country, dijeron que estaban abrumados al ver cuántas personas habían asistido. Además de invitar a cantantes locales y leer un libro de un niño de siete años, también organizaron una rifa donde las ganancias van a beneficiar a las empresas locales.