Por Tammy Murga y Lauren Budman

Esta edición: Main Street se prepara para detener el tráfico de vehículos para cenas al aire libre, Más de 4,500 casos nuevos de COVID-19 reportados, El Distrito Escolar Castaic Unión comenzará el semestre de otoño en línea.

Main Street en Newhall está programado para cerrar el tráfico de vehículos este fin de semana para que los restaurantes amplíen sus operaciones a las calles como parte del programa Comer Local de la ciudad de Santa Clarita.

El cierre permite que los restaurantes en Main Street, entre las calles Market y 6th, extiendan sus servicios de comidas a las aceras y calles cada fin de semana hasta agosto.

Además, cada restaurante está configurado con rieles llenos de agua, lo que les permite ofrecer comidas al aire libre en espacios de estacionamiento a lo largo de la calle principal durante toda la semana.

Los restaurantes participantes incluyen The Old Town Junction, Smokehouse on Main y Newhall Press Room, mientras que otros restaurantes a lo largo de Main Street también están en proceso de completar planes para configuraciones similares de asientos al aire libre, según los funcionarios de la ciudad.

“Al menos al aire libre, pueden disfrutar de estar lejos de casa, pero aún así sentirse seguros, donde saben que estamos siguiendo el protocolo y que todo está seguro y todo está desinfectado”, dijo Cherie McGraham, propietaria de Smokehouse on Main.

Más de 4,500 casos nuevos de COVID-19 reportados

Después de alcanzar un récord de nuevos casos de COVID-19 el martes, funcionarios del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles anunciaron el jueves que el condado una vez más superó su máximo anterior con 4,592 nuevos diagnósticos reportados en las últimas 24 horas.

En las últimas 48 horas, se informaron más de 7,300 casos nuevos, según las autoridades.

El condado tiene un total de 147,468 casos positivos desde el inicio de la pandemia; el Valle de Santa Clarita tiene 3,832, luego de que se reportaron 55 adicionales el jueves.

Se reportaron un total de 59 nuevas muertes en todo el condado, lo que aumentó el total a 3,988. La cifra de muertos en el SCV llegó a 41 el jueves después de una cuenta de 39 el martes. De los que murieron, el 93% tenía condiciones de salud subyacentes, según Public Health.

Hasta la fecha, 2,173 personas permanecen hospitalizadas, de las cuales el 27% están en la UCI y el 17% están en ventiladores. Los ingresos de personas más jóvenes entre las edades de 18-40 están aumentando a un ritmo más alto que el visto anteriormente y ahora comprenden el 20% de los pacientes con COVID-19 actualmente hospitalizados.

Con un índice de positividad y hospitalizaciones en aumento, Ferrer ha dado la voz de alarma, instando a los residentes a tomar medidas, incluido el uso adecuado de cubiertas para la cara, mantenerse a 6 pies de distancia de los que están fuera del hogar y lavarse las manos con frecuencia.

“Esta semana, hemos alcanzado logros importantes. Hemos reportado la mayoría de los casos en un solo día, la mayoría de las hospitalizaciones y el número de muertes trágicamente alto”, dijo. “Sin una acción agresiva por parte de cada persona, no volveremos a frenar la propagación”.

En el SCV, se informaron 55 casos adicionales de COVID-19 en las últimas 24 horas, con 44 en la ciudad de Santa Clarita, tres en Castaic, dos en Val Verde y uno en Stevenson Ranch y Valencia.

El Distrito Escolar Castaic Unión comenzará el semestre de otoño en línea

El Distrito Escolar Castaic Unión se convirtió en el segundo distrito en el Valle de Santa Clarita en anunciar el trimestre/semestre de otoño de 2020 en un formato virtual.

Después de que el Distrito Escolar de William S. Hart Union HIgh adoptó un plan similar el miércoles por la noche, la junta directiva de CUSD votó para pausar su regreso a los campus en otoño debido a la preocupación por la seguridad de los estudiantes debido a COVID-19.

El anuncio se hizo durante una reunión especial celebrada por la junta el jueves por la noche, y la junta votó por unanimidad a favor de la decisión de comenzar el año escolar en línea en respuesta a los recientes mandatos estatales y las órdenes de salud del condado.

Los funcionarios del distrito dijeron que el distrito aprendió cómo mejorar su formato virtual de lo que hizo durante una situación de emergencia en primavera, y que mejoraría sus evaluaciones, calificaciones y asistencia regular. Los maestros de CUSD comenzaron el jueves su capacitación voluntaria, pero remunerada, para aprender las nuevas estrategias del distrito para el formato en línea.

Los reporteros Emily Alvarenga y Caleb Lunetta contribuyeron a este informe. Para leer los artículos sobre coronavirus de The Signal en español, haga clic aquí.