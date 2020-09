Salud Pública: Los Angeles puede pasar a órdenes de salud menos restrictivas en octubre

Por Tammy Murga y Lauren Budman

Esta edición (del 14 al 18 de septiembre) incluye: Proyección del condado de Los Ángeles para órdenes de salud menos restrictivas, los propietarios demandan a las ciudades por prohibiciones de desalojo y un llamado para la renuncia del Sheriff Alex Villanueva.

Funcionarios del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles dijeron durante una conferencia de prensa el miércoles que el condado podría salir del peor nivel de COVID-19 a principios de octubre, lo que conduciría a nuevas medidas de recuperación y reapertura.

A principios de este mes, el gobernador Gavin Newsom anunció un sistema de niveles COVID-19 para los condados, colocando a los condados de todo el estado en una de cuatro categorías. La ubicación de cada condado fue determinada por dos factores: su promedio diario de casos nuevos en todo el condado por cada 100,000 residentes y un porcentaje promedio diario de pruebas positivas.

Actualmente, el condado de Los Ángeles se encuentra en el nivel más bajo, morado, debido a que tiene una tasa de casos nuevos de 8.1 por cada 100,000 personas y una tasa de positividad de prueba del 3.2%.

Sin embargo, a pesar de que las últimas cifras siguen siendo relativamente altas, Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, compartió una perspectiva optimista y dijo que los datos muestran que los métodos de mitigación generalmente están funcionando.

“Si no vemos un aumento en los casos y hospitalizaciones asociados con las actividades durante el día de feriado laboral, y continuamos reduciendo nuestra tasa de transmisión comunitaria durante las próximas semanas, podríamos ingresar al Nivel 2, que es un nivel menos restrictivo, en algún momento de Octubre.”

Ferrer señaló que la tasa de positividad de las pruebas del condado se encuentra en un nivel de Nivel 3, o naranja. Sin embargo, las pautas estatales indican que un condado se clasifica según su nivel más bajo entre los dos indicadores. La tasa diaria de casos del condado por cada 100.000 debe alcanzar de cuatro a siete casos por cada 100.000, y mantener ese nivel durante 14 días para pasar al Nivel 2.

“La semana pasada, el número diario de casos fue de unos 800, y esto se compara con más de 2.000 hace apenas un mes”, dijo Ferrer. “Pero debido a que hemos experimentado un número bajo de pruebas en los últimos 10 días, el número de casos nuevos que estamos viendo puede, desafortunadamente, ser artificialmente bajo”.

“Aunque”, agregó Ferrer, “creo que la tendencia, la tendencia a la baja, de hecho se mantiene”.

Salud Pública publicó el viernes las siguientes estadísticas actualizadas de COVID-19, recordando al público que continúe siguiendo los protocolos de seguridad incluso cuando las hospitalizaciones diarias y las muertes continúan disminuyendo:

Casos de COVID-19 en todo el condado informados en las últimas 24 horas: 1,281

Total de casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles: 258,516

Nuevas muertes relacionadas con COVID-19 reportadas en las últimas 24 horas: 22

Total de muertes por COVID-19 en el condado de Los Ángeles: 6,330

Hospitalizaciones en todo el condado: 739; 31% de los cuales están en la UCI

Hospitalizaciones en el Hospital Henry Mayo Newhall a partir del 18 de septiembre a las 11:11, con 246 dados de alta desde el inicio de la pandemia

Casos de COVID-19 reportados en el Valle de Santa Clarita en las últimas 24 horas: 25

Total de casos de COVID-19 en el SCV: 5.755

Total de muertes por COVID-19 en el SCV: 57, una nueva muerte informada por Henry Mayo el 18 de septiembre.

Propietarios demandan a las ciudades por prohibiciones de desalojo

Varios propietarios han presentado una demanda contra el estado, el condado de Los Ángeles y varias ciudades del sur de California, incluida Santa Clarita, buscando el reembolso del alquiler impago debido a las ordenanzas de protección contra el desalojo COVID-19.

La demanda, presentada el viernes en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, alega que la serie de ordenanzas, que han creado prohibiciones de desalojos, han “señalado” a los propietarios y arrendadores de apartamentos para que asuman cargas financieras que “deberían ser asumidas por el público y la sociedad en grandes ”, según la demanda.

“Si bien supuestamente pretenden brindar alivio a los inquilinos, desde la perspectiva de los arrendadores y propietarios, las ordenanzas y otras leyes son ilegales, desequilibradas y violan de manera significativa (e innecesaria) sus derechos constitucionales”, se lee en la demanda.

Los demandantes en la demanda incluyen a Casa Green Inc., Beverly Hills Apartments LLC, Hollywood Lofts LLC, Streamline Properties LLC, Terraces at the Grove Inc. y Westside Habitats LLC, que posee seis edificios de apartamentos en Newhall, según su sitio web.

Los propietarios alegan que las prohibiciones de desalojo les han desequilibrado cuando los gobiernos no han ordenado a sus abogados, funcionarios judiciales, gasolineras o tiendas de abarrotes, por ejemplo, dar “crédito” a los clientes al mostrar las dificultades económicas causadas por la pandemia.

La demanda se produce cuando la Junta de Supervisores del condado aprobó el martes $5.5 millones para evitar ejecuciones hipotecarias y vincular a los propietarios afectados por la pandemia con asistencia hipotecaria, luego de $100 millones para el alivio del alquiler.

En Santa Clarita, se permitió que la moratoria de desalojo residencial y comercial que había sido renovada mes tras mes desde el 31 de marzo expirara a fines de agosto y los inquilinos estuvieran sujetos a la ordenanza del condado, que vence el 30 de septiembre y puede extenderse a partir de entonces en un mes a mes.

Un llamado para la renuncia del Sheriff Alex Villanueva

El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, indicó que no irá a ninguna parte, a pesar de un llamado a su renuncia respaldado por varios líderes del condado y miembros de la comisión civil que supervisa el Departamento del Sheriff.

En un comunicado emitido el jueves, Villanueva dijo que la llamada era “moralmente repugnante” y una represalia directa por sus esfuerzos para exponer la posible corrupción.

“Se está volviendo dolorosamente obvio que esta comisión está actuando en represalia contra el alguacil por sus esfuerzos en la investigación de una posible conducta criminal de los funcionarios del condado y por desafiar la legalidad de citar al alguacil contra el LASD”, dijo en el comunicado. “El alguacil seguirá centrado en servir a los residentes del condado de Los Ángeles mientras dirige el departamento en la investigación de la emboscada, supervisando la respuesta a las evacuaciones de Bobcat Fire y el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sistema carcelario”.

El jueves, la Comisión de Supervisión Civil acordó pedir formalmente la renuncia del alguacil o tomar un voto de censura en su próxima reunión, que está programada para el jueves 15 de octubre.

“Es con gran desgana que pido la renuncia del alguacil (Alex) Villanueva”, dijo el comisionado Rob Bonner, un juez federal formal y exjefe de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. “No tomo este paso a la ligera y solo lo hago porque se ha hecho evidente que ha demostrado en múltiples ocasiones que carece del juicio necesario para ser alguacil y que no puede proporcionar el liderazgo que necesita el Departamento del Sheriff”.

El puesto del alguacil es elegido, lo que significa que solo puede ser destituido de su cargo mediante un esfuerzo de destitución o para votarlo en una elección regular. Su mandato finaliza en 2022.

Los reporteros Emily Alvarenga y Caleb Lunetta contribuyeron a este informe. Para leer los artículos sobre coronavirus de The Signal en español, haga clic aquí.