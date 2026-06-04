Heritage League releases honors for spring sports  

The Heritage League has released its all-league selections for the spring 2026 season, with the Santa Clarita Christian Cardinals and Trinity Classical Academy Knights topping the honors with multiple player of the year selections.

Local players honored in the all-league selections include the following:

Baseball

Player of the Year: Andrew Carlson, junior, Trinity Classical Academy.

After a semifinalist finish in the Southern Section Division 6 playoffs, the Knights ended the season with Andrew Carlson taking home the player of the year honor in the Heritage League.

Carlson, who’s a commit to Texas Christian University for baseball, wrapped up his junior campaign hitting .456 along with seven home runs en route to the Knights winning their fifth consecutive league championship.

Offensive Player of the Year: Jacob Trosper, senior, Santa Clarita Christian.

This year’s offensive player of the year award goes to Santa Clarita Christian’s Jacob Trosper, who led the Cardinals to a second-place finish in the Heritage League.

Trosper, who’s a graduating senior and committed to playing collegiate baseball at Pomona Pitzer, ended his senior year with a no-hitter in a win over Desert Christian along with eight home runs.

Coach of the Year: Ryan Franchimone, Santa Clarita Christian.

First Team:

Sam Vega, sophomore, Trinity Classical Academy.

Quinn Minyard, senior, Trinity Classical Academy.

Steven Fallansbee, senior, Trinity Classical Academy.

Isaac Saroughian, junior, Trinity Classical Academy.

Zane Stauffer, senior, Santa Clarita Christian.

Zach Peña, sophomore, Santa Clarita Christian.

Greg Michlin, senior, Santa Clarita Christian.

Second Team:

Cade Herta, sophomore, Trinity Classical Academy.

Aiden Visconti, sophomore, Trinity Classical Academy.

Ezra Bly, junior, Trinity Classical Academy.

Caydin King, junior, Santa Clarita Christian.

Eddie Shaffer, sophomore, Santa Clarita Christian.

Softball

Coach of the Year: Wyatt Waldron, Santa Clarita Christian.

Sportsmanship Award: Santa Clarita Christian.

First Team:

Marlie Tucker, junior, Santa Clarita Christian.

Presley Waldron, freshman, Santa Clarita Christian.

Abby Carrillo, junior, Trinity Classical Academy.

Second Team:

Aubrey Morre, freshman, Santa Clarita Christian.

Emerson Maymo, freshman, Santa Clarita Christian.

Sofia Previtire, senior, Trinity Classical Academy.

Aubrey Kua, senior, Trinity Classical Academy.

Boys’ volleyball

Player of the Year: Matthew TeWinkle, junior, Trinity Classical Academy.

Junior opposite hitter Matthew TeWinkle was named the Heritage League’s boys’ volleyball player of the year after leading the Knights to the program’s first-ever Heritage League title.

En route to the historic season for the program, TeWinkle broke the school’s single-season record for kills with 369 as a junior.

Coach of the Year: Dan Hastings, Trinity Classical Academy.

First Team:

Max Nien, junior, Trinity Classical Academy.

Zane Solomon, sophomore, Trinity Classical Academy.

Aidan Choi, junior, Trinity Classical Academy.

Second Team:

Gabriel Eckhart, freshman, Trinty Classical Academy.

Xander Graham, sophomore, Trinity Classical Academy.

Boys’ track and field

First Team:

James Selby, junior, Trinity Classical Academy.

Nathaniel Roettger, senior, Trinity Classical Academy.

Arthur Theule, sophomore, Trinity Classical Academy.

Jacob Lensch, sophomore, Trinity Classical Academy.

Boys’ swim

Co-Player of the Year: Callan Lennington, senior, Legacy Christian Academy.

Callan Lennington is this year’s Heritage League co-player of the year after competing and leading the Legacy Christian Academy Lions in the Southern Section Division 3 swim championships.

Lennington achieved a top 10 result in the 500-yard freestyle and is committed to continuing his academic and athletic career at The Master’s University.

Co-Player of the Year: Tadd Lennington, sophomore, Legacy Christian Academy.

Tadd Lennington is this year’s co-player of the year in the Heritage League after a strong sophomore campaign.

During the Southern Section Division 3 swim championship, Lennington finished fourth in the 100-yard freestyle.

First Team:

Dax Woodward, sophomore, Santa Clarita Christian.

Connor Mekhdjian, sophomore, Trinity Classical Academy.

Jeremy Ramquist, freshman, Trinity Classical Academy.

Liam Waldman, junior, Trinity Classical Academy.

Cole Cheketts, sophomore, Trinity Classical Academy.

Second Team:

Ryan Kostjuk, sophomore, Santa Clarita Christian.

Scott Mivelaz, sophomore, Santa Clarita Christian.

Tristan Quiones, senior, Santa Clarita Christian.

Jared Durruty, sophomore, Santa Clarita Christian.

Henry Kay, Legacy Christian Academy.

Jaden Alajarin, sophomore, Legacy Christian Academy.

Lincoln Moreno, freshman, Trinity Classical Academy.

Bryce Stimpson, senior, Trinity Classical Academy.

Tatum Hughes, freshman, Trinity Classical Academy.

Justen Carter, junior, Trinity Classical Academy.

Girls’ swim

Co-Player of the Year: Katie Kugler, sophomore, Trinity Classical Academy.

Katie Kugler is this year’s Heritage League player of the year in girls’ swim after leading the Knights to the Southern Section Division 4 championship.

In the swim championship, Kugler placed fourth in the 100-yard butterfly and fifth in the 100-yard breaststroke.

First Team:

Charley Crister, junior, Trinity Classical Academy.

Maya Smith, sophomore, Trinity Classical Academy.

Penelope Theule, senior, Trinity Classical Academy.

Julia Baljet, junior, Trinity Classical Academy.

Second Team: