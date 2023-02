2023 LA County Public Health Inspections & Closures for January

For more information about these reports and their resulting scores, copy and paste the restaurant name into the search bar located here.

Location Inspection Score Address City CHARM THAI KITCHEN 01/03/2023 90 26238 BOUQUET CANYON RD SANTA CLARITA WINGSTOP 1976 01/03/2023 91 27959 SECO CANYON RD SANTA CLARITA EL PATRON 01/03/2023 93 23115 LYONS AVE SANTA CLARITA SPUMONI ITALIAN CAFE & PIZZERIA 01/03/2023 95 24917 PICO CANYON RD STEVENSON RANCH CHILI’S 01/03/2023 96 25970 THE OLD RD STEVENSON RANCH SHOGUN JAPANESE RESTAURANT 01/04/2023 90 26809 SECO CANYON RD SAUGUS SPUDNUTS 01/04/2023 94 26803 SECO CANYON RD SANTA CLARITA WHOLE FOODS/DELI-BAKERY 01/04/2023 95 24130 VALENCIA BLVD VALENCIA WHOLE FOODS BAKERY 01/04/2023 98 24130 VALENCIA BLVD VALENCIA WHOLE FOODS BAKERY 01/04/2023 98 24130 VALENCIA BLVD VALENCIA DEL TACO 01/05/2023 91 26270 BOUQUET CANYON RD VALENCIA JERSEY MIKE’S SUBS 01/06/2023 99 19325 PLUM CANYON RD B SANTA CLARITA ACHITA SUSHI 01/09/2023 94 22913 SOLEDAD CANYON RD SANTA CLARITA LANA’S BAKE SHOP INC 01/10/2023 90 23975 NEWHALL RANCH RD VALENCIA OMAYA’S LEBANESE CUISINE 01/10/2023 92 23460 CINEMA DR UNIT B SANTA CLARITA TACOS LOS TORITOS 01/10/2023 92 18520 SOLEDAD CANYON RD SANTA CLARITA VALLEY MARKETPLACE – MEAT DEPT 01/10/2023 94 23975 NEWHALL RANCH RD VALENCIA VALLEY MARKETPLACE – DELI 01/10/2023 97 23975 NEWHALL RANCH RD VALENCIA HADDAD SNACK SHOP 01/10/2023 98 18501 SOLEDAD CANYON RD SANTA CLARITA NANY’S RESTAURANT & BAKERY 01/11/2023 91 19006 SOLEDAD CANYON RD CANYON COUNTRY VALENCIA ARCO – RESTAURANT 01/11/2023 98 23105 VALENCIA BLVD VALENCIA VALENCIA ARCO – RESTAURANT 01/11/2023 98 23105 VALENCIA BLVD VALENCIA VALENCIA ARCO – RESTAURANT 01/11/2023 98 23105 VALENCIA BLVD VALENCIA VALENCIA ARCO – RESTAURANT 01/11/2023 98 23105 VALENCIA BLVD VALENCIA VALENCIA ARCO 01/11/2023 99 23105 VALENCIA BLVD VALENCIA VALENCIA ARCO 01/11/2023 99 23105 VALENCIA BLVD VALENCIA VALENCIA ARCO 01/11/2023 99 23105 VALENCIA BLVD VALENCIA VALENCIA ARCO 01/11/2023 99 23105 VALENCIA BLVD VALENCIA JACK IN THE BOX #5389 01/12/2023 90 28090 HASLEY CANYON RD CASTAIC WALMART SUPERCENTER #3523 01/12/2023 94 26471 CARL BOYER DR SANTA CLARITA WALMART SUPERCENTER #3523 01/12/2023 94 26471 CARL BOYER DR SANTA CLARITA PIEROGI SPOT 01/12/2023 95 26511 GOLDEN VALLEY RD SANTA CLARITA ALL ABOUT SUSHI 01/17/2023 93 26921 SIERRA HWY SANTA CLARITA BELLA CUCINA 01/17/2023 93 27911 SECO CANYON RD # 1A-1C SANTA CLARITA YAMATO RESTAURANT INC 01/17/2023 93 24947 W PICO CANYON RD STEVENSON RANCH DEL TACO #282 01/17/2023 95 18802 VIA PRINCESSA CANYON COUNTRY PIZZA HUT #027378 01/17/2023 96 29607 THE OLD RD CASTAIC PIZZA HUT #027378 01/17/2023 96 29607 THE OLD RD CASTAIC RALPHS MARKET #84 – STARBUCKS 01/17/2023 97 29675 THE OLD RD CASTAIC WENDY’S #4156 01/17/2023 98 27544 THE OLD ROAD VALENCIA ISLAND PACIFIC SEAFOOD MARKET – DELI 01/18/2023 91 19385 SOLEDAD CANYON RD SANTA CLARITA ISLAND PACIFIC SEAFOOD MARKET – MEAT DEPT 01/18/2023 91 19385 SOLEDAD CANYON RD SANTA CLARITA ISLAND PACIFIC SEAFOOD MARKET – DELI 01/18/2023 91 19385 SOLEDAD CANYON RD SANTA CLARITA ISLAND PACIFIC SEAFOOD MARKET – MEAT DEPT 01/18/2023 91 19385 SOLEDAD CANYON RD SANTA CLARITA MARSTON’S 01/18/2023 93 24011 NEWHALL RANCH RD VALENCIA CHIPOTLE MEXICAN GRILL #3840 01/18/2023 94 26543 BOUQUET CANYON RD SANTA CLARITA CHIPOTLE MEXICAN GRILL #3840 01/18/2023 94 26543 BOUQUET CANYON RD SANTA CLARITA EDWARDS THEATER BACK #1 01/18/2023 96 24435 TOWN CENTER DR VALENCIA EDWARDS THEATER BACK #1 01/18/2023 96 24435 TOWN CENTER DR VALENCIA HYATT REGENCY VALENCIA – BANQUET ROOM 01/18/2023 96 24500 TOWN CENTER DR VALENCIA EDWARDS THEATERS INC 01/18/2023 96 24435 TOWN CENTER DR VALENCIA HYATT REGENCY VALENCIA – VINES RESTAURANT 01/18/2023 97 24500 TOWN CENTER DR VALENCIA OAK TREE GUN CLUB 01/18/2023 97 23121 N COLTRANE AVE NEWHALL EDWARDS THEATERS 01/18/2023 99 24435 TOWN CENTER DR VALENCIA DONUT INN 01/19/2023 90 18579 SOLEDAD CANYON RD CANYON COUNTRY LAS DELICIAS 01/19/2023 93 22928 LYONS AVE NEWHALL CAFE BON APPETIT AT CAL ARTS 01/19/2023 94 24700 MCBEAN PKWY VALENCIA CAFE BON APPETIT AT CAL ARTS 01/19/2023 94 24700 MCBEAN PKWY VALENCIA JERSEY MIKE’S SUBS 01/19/2023 96 23872 COPPERHILL DR VALENCIA JERSEY MIKE’S SUBS 01/19/2023 96 23872 COPPERHILL DR VALENCIA GONG CHA 01/19/2023 97 26871 BOUQUET CANYON RD SANTA CLARITA GONG CHA 01/19/2023 97 26871 BOUQUET CANYON RD SANTA CLARITA MOVITA JUICE BAR 01/19/2023 97 23866 COPPERHILL DR VALENCIA MEAT DEPT 01/19/2023 98 18571 SOLEDAD CANYON RD SANTA CLARITA BAKERY 01/19/2023 98 18571 SOLEDAD CANYON RD SANTA CLARITA JERIES SERVICE STATION 01/19/2023 99 23950 LYONS AVE NEWHALL TORTILLERIA 01/19/2023 100 18571 SOLEDAD CANYON RD SANTA CLARITA TORTILLERIA 01/19/2023 100 18571 SOLEDAD CANYON RD SANTA CLARITA RESIDENCE INN BY MARRIOTT 01/20/2023 98 25320 THE OLD RD VALENCIA JACK IN THE BOX #3344 01/23/2023 98 26547 BOUQUET CANYON RD SANTA CLARITA JACK IN THE BOX #3344 01/23/2023 98 26547 BOUQUET CANYON RD SANTA CLARITA MAMA’S TABLE 01/24/2023 90 23340 CINEMA DR # 1-2 VALENCIA CK COFFEE KIOSK 01/24/2023 91 23716 LYONS AVE SANTA CLARITA MR. SUSHI 01/24/2023 91 23360 VALENCIA BLVD UNIT C VALENCIA MR. SUSHI 01/24/2023 91 23360 VALENCIA BLVD UNIT C VALENCIA POPEYES CHICKEN 01/24/2023 94 23434 LYONS AVE NEWHALL LA ESMERALDA RESTAURANT 01/24/2023 94 27600 BOUQUET CANYON RD #100 SANTA CLARITA LA ESMERALDA RESTAURANT 01/24/2023 94 27600 BOUQUET CANYON RD #100 SANTA CLARITA COZY TEA & JUICE 01/25/2023 90 23360 VALENCIA BLVD STE B SANTA CLARITA PHO HA 888 01/25/2023 90 23360 W VALENCIA BLVD # K SANTA CLARITA KOREAN BBQ TOFU HOUSE 01/25/2023 93 23360 W VALENCIA BLVD # L SANTA CLARITA CRAB MENTALITY INSIDE ISLAND PACIFIC SEAFOOD MARKET 01/25/2023 96 19385 SOLEDAD CANYON RD SANTA CLARITA

