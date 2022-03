Foothill League announces soccer All-League teams 

The Foothill League has announced its All-League team selections for soccer:



Girls’ Player of the Year

Maggie Yoshioka – Senior, West Ranch

Boys’ Player of the Year

Trenton Rickard – Junior, Hart



Girls’ first team

Emily Guluzza – Senior, Canyon

Natalia Zuluaga-Ramirez – Senior, Golden Valley

Lauren Benz – Senior, Hart

Ariana Salvador – Sophomore, Hart

Briley Phelps – Junior, Hart

Alyssa Edwards – Senior, Saugus

Natalie Quezada – Senior, Saugus

Jackie Victorio – Senior, Valencia

Emily DiSilverio – Senior, Valencia

Summer Hahn – Senior, West Ranch

Olivia Suarez – Senior, West Ranch

Cassidy Imperial Pham – Senior, West Ranch



Boys’ first team

Tyler Mora – Senior, Canyon

Jacob Davila – Senior, Golden Valley

Elias Castro – Senior, Golden Valley

Jaime Gonzalez – Senior. Hart

Sebastian Ramirez – Senior, Hart

Brayden Us – Senior, Hart

Blake Fusano – Senior, Saugus

Alex Nilson – Senior, Saugus

Gage Fritz – Junior, Saugus

Azael Jove l- Junior, Valencia

Maxon Lavallee – Senior, Valencia

Andrew Montes – Senior, West Ranch



Girls’ second team

Brooke McCromick – Junior, Canyon

Bailey Williamson – Sophomore, Canyon

Kennedy Crone – Freshman, Castaic

Kaia Usher – Junior, Golden Valley

Rubi Reyes – Senior, Hart

Natalie Mejia – Sophomore, Hart

Madi Robbins – Senior, Saugus

Rebecca Lim – Senior, Saugus

Giselle Gomez – Senior, Valencia

Audrey Alare-Hallare – Senior Valencia

Mikayla Toliver – Junior, West Ranch

Naliya Monteban – Junior, West Ranch



Boys’ second team

Andersson Delgado – Senior, Canyon

Dimitri Marikta – Senior, Canyon

Lorenzo Vela – Senior, Canyon

Christian Hernandez – Junior, Golden Valley

Gustavo Valedez – Junior, Hart

Nathan Mendelyan – Junior, Hart

Hunter Maiden – Junior, Saugus

Dylan Silva – Junior, Saugus

Aaron Cardenas – Senior, Valencia

JC Cardenas – Sophomore, Valencia

Caden Deck – Senior, West Ranch

Jack Suarez – Senior, West Ranch

Girls’ honorable mentions

Citlali Ledezma – Junior, Canyon

Ashlyn Richard – Junior, Castaic

Katlyn Herrera – Senior, Golden Valley

Alexis Ngyuen – Junior, Hart

Ryan Shepherd – Senior Saugus

Italia Cavello – Senior, Valencia

Kendall Schauble – Senior, West Ranch



Boys’ honorable mentions

Stephen Foster – Senior, Canyon

Logan Bates – Freshman, Castaic

Joshua Steinberg – Senior, Golden Valley

Gavin Smyth – Senior, Hart

RJ Haring – Senior, Saugus

Lukas Goulet – Senior, Valencia

Adam Eldaoushy – Senior, West Ranch